Украинцев ждут три длинных уик-энда подряд

Украинцы в декабре и январе получат дополнительные выходные 27 декабря, 3 и 7 января. Таким образом, три недели подряд уик-энды будут удлиненными — по три дня подряд вместо двух.

25 декабря — Рождество Христово (для христиан западного обряда). Если праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего (ст. 67 КЗоТ).

Поскольку Рождество Христово по григорианскому календарю в этом году приходится на субботу, то следующий понедельник, 27 декабря, будет выходным. При этом рабочий день в пятницу 24 декабря рекомендуется сделать коротким.

1 января (Новый год) приходится на субботу, поэтому понедельник (3 января 2022 года) будет нерабочим днем.

Рождество для христиан восточного обряда выпадает на пятницу, 7 января. Поэтому снова будут выходными три дня — с 7 по 9 января.

Таким образом, украинцев на Рождество и Новый год ждут сразу три длинных уикенда подряд.