Кабмин перенесет два рабочих дня в следующем году

Кабинет министров намерен одобрить распоряжение «О переносе рабочих дней в 2022 году». На 8 марта и День Конституции будет по четыре выходных подряд.
Об этом сообщается на повестке дня заседания правительства 26 августа.
Проектом предлагается для празднования в 2022 году 8 марта — Международного женского дня и 28 июня — Дня Конституции Украины рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, перенести в 2022 году рабочие дни:
с понедельника 7 марта на субботу 12 марта;
понедельника 27 июня на субботу 2 июля.
Таким образом, по четыре выходных подряд будет с 5 по 8 марта и с 25 до 28 июня.
Согласно документу, специальный режим работы банков и их учреждений в эти дни определяет Национальный банк Украины.
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