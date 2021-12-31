В Великобритании снова почти 200 тысяч случаев COVID-19

Количество выявленных за 24 часа новых случаев инфицирования коронавирусом в Великобритании достигло 189,8 тыс., что стало максимальным показателем с начала пандемии. Как свидетельствуют данные, опубликованные в пятницу на сайте правительственной информации, уже третий день подряд в королевстве регистрируется больше 180 тыс. заражений в сутки.

За последнюю неделю число случаев инфицирования выросло на 49% по сравнению с предыдущим семидневным периодом. В среду власти сообщили о 183 тыс. случаев, в четверг — о 189,2 тыс., тогда как в предыдущие семь дней этот показатель колебался на уровне 110-140 тыс. в сутки. В реальности заболевших может быть в три-пять раз больше. По оценкам Национальной статистической службы Соединенного Королевства, с 10 по 16 декабря коронавирусом заразились 1,4 млн британцев, а с 17 по 23 декабря — 2,3 млн.

За последние 24 часа в стране было отмечено 203 летальных исхода среди заболевших COVID-19. В четверг власти страны сообщили о 332 смертях, что стало максимальным показателем с 2 марта. Резкое увеличение числа регистрируемых смертей связано с их недоучетом в период празднования Рождества. В среднем же за последние семь дней отмечалось около 110 смертей в сутки, что пока соответствует тому уровню, который наблюдается в стране с начала августа.

Резкий рост заболеваемости COVID-19 происходит на фоне распространения в Великобритании омикрон-штамма коронавируса, который передается быстрее ранее известных вариантов патогена. По данным Агентства по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства (UKHSA), сейчас на «омикрон» приходится 93% всех заражений COVID-19 в стране.

Несмотря на наблюдающуюся ситуацию, правительство пока не вводит новые ограничительные меры в Англии, где проживает 84% населения страны. Однако на этой неделе правила ужесточили власти Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии. Хотя число ежедневных госпитализаций достигает 2 тыс. в сутки и увеличилось на 50% по сравнению с прошлой неделей, больницы страны пока справляются с нагрузкой. Общее число госпитализированных составляет 12 тыс. человек по сравнению с показателем в 40 тыс., который отмечался на пике второй волны эпидемии в январе этого года.

Некоторые британские эксперты настаивают на необходимости значительно ужесточить антиковидные меры в начале января, так как в стране начинает ощущаться нехватка медработников. Уже 25 тыс. британских врачей и представителей младшего медицинского персонала были вынуждены самоизолироваться в связи с заражением COVID-19. Ранее на этой неделе также стало известно о подготовке властями дополнительного коечного фонда к приему больных.