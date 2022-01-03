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Зеленский инициирует создание трех национальных парков

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Зеленский инициирует создание трех национальных парков

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, которыми предусмотрено создание национальных природных парков «Пуща Радзивилла», «Куяльницкий» и «Холодный Яр», а также увеличение границ территории Карпатского биосферного заповедника, национального природного парка «Меотида», национального природного парка «Вижницкий» и ботанического заказника общегосударственного значения «Староманзырский», сообщает пресс-служба главы государства в понедельник.

Так, указом президента № 2/2022 предусмотрено создание на территории Черкасской области национального природного парка «Холодный Яр» (Черкасский район), в состав которого передается в постоянное пользование 6,8 тыс. га земель государственной собственности.

Согласно указу № 3/2022, на территории Березовского и Одесского районов Одесской области создается национальный природный парк «Куяльницкий». В его территорию включается 10,8 тыс. га земель государственной и коммунальной собственности.

Указом главы государства № 4/2022 предусмотрено создание на территории Сарненского района Ровенской области национального природного парка «Пуща Радзивилла», в состав которого включается 24 тыс. га земель государственной собственности.

«Парки будут в сфере управления Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины», — сообщает в Офисе президента.

Там уточняют, что кроме этого, указом № 5/2022 изменены границы территории Карпатского биосферного заповедника, в состав которого войдут 17,9 тыс. га земель, изымаемых у госпредприятий «Мокрянское лесоохотничье хозяйство», «Брустурянское лесоохотничье хозяйство», «Хустское лесное исследовательское хозяйство» «Великобычковское лесоохотничье хозяйство», «Раховское лесное исследовательское хозяйство».

Указом № 6/2022 согласовано включение в территорию национального природного парка «Вижницкий» 131 га земель государственной собственности на территории Вижницкого района Черновицкой области, а в территорию ботанического заказника общегосударственного значения «Староманзырский» — 99 га земель государственной собственности на территории Болградского района Одесской области.

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Указом № 7/2022 в территорию национального природного парка «Меотида» предусмотрено включение 580,2 га земель государственной собственности, расположенных за пределами поселка городского типа Ялта, сел Мелекино, Урзуф Мангушской поселковой территориальной громады Мариупольского района Донецкой области.

«Согласно документам, Кабинет министров должен обеспечить утверждение в шестимесячный срок положения о созданных парках и внести изменения в положения об указанных природоохранных объектах, границы которых были расширены», — уточняют в Офисе президента.

Там добавляют, что правительство также должно до 2024 года решить вопрос предоставления земель.

заповедники, Владимир Зеленский, национальный парк
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