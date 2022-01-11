Газ в Европе с утра торгуется ниже $1000

Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов во вторник вновь опустилась ниже $1 000 за тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $984 за 1 тыс. куб. м, или €83,9 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Общее снижение стоимости газа с начала торгов составляет около 1%.

21 декабря 2021 года биржевая цена газа в Европе впервые в истории преодолела отметку в $2 000 за тыс. куб. м на фоне наступающих холодов и аномально низких запасов в европейских ПХГ. Однако в последующие дни цена скорректировалась на фоне потепления в регионе, возобновления ветрогенерации в Европе и новостей о том, что число танкеров, перевозящих СПГ из США в Европу, увеличилось на треть.