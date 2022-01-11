На зарплаты полицейским дополнительно выделили миллиард

Украинским правоохранителям повысят заработную плату уже с февраля 2022 года, заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.

«Учитывая, что в бюджетах на последние два года не было заложено средств на повышение денежного обеспечения, а доплаты происходили точечно... на 2022 год в законе о госбюджете на это предусмотрено дополнительных 2,8 млрд грн. Только на зарплаты Нацполиции дополнительно выделено 1 млрд.грн», — написал Монастырский в Facebook во вторник.

Кроме того, по словам министра, президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству увеличить зарплаты работникам системы МВД всех категорий на 10% уже с 1 февраля, причем речь идет не только о зарплате полицейских, но и спасателей, пограничников, нацгвардейцев и сотрудников миграционной службы.

«Средства для такого повышения заработных плат нам удалось получить благодаря спецоперации „Акциз“. Она по моему поручению начата против нелегальной реализации подакцизных товаров с 1 ноября прошлого года. Это, по информации Государственной налоговой службы, только за два последних месяца 2021 обеспечило поступление дополнительных 2,3 млрд грн. Так что повышение заработной платы базируется на конкретных результатах работы нашей команды. Моя личная позиция — все средства, дополнительно поступающие в бюджет по акцизным платежам должны направляться на повышение оплаты труда работников системы МВД», — написал руководитель ведомства.

Монастырский также анонсировал восстановление права полицейских и спасателей на льготный финансовый лизинг на жилье уже с февраля 2022 года.