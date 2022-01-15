Виновных в авиакатастрофе АН-26 под Харьковом в 2020 году будут судить

Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере объединенных сил и Чугуевский городской суд Харьковской области направили обвинительный акт в отношении шести бывших военных чиновников по фактам нарушения правил подготовки и проведения полетов и небрежного отношения к военной службе (ст. 416, ч. 3 ст. 425 УК Украины.

Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины, бывшие командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины, командир воинской части А4104 и два его заместителя, руководитель полетами на аэродроме «Чугуев» и, в то время, исполняющий обязанности начальника Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба не обеспечили безопасность полетов на вверенных им направлениях.

Как отмечается, они нарушили правила подготовки и проведения полетов. «Их небрежное отношение к военной службе привело к крушению самолета АН-26 в сентябре 2020 года вблизи г. Чугуев Харьковской области. Тогда погибли 26 военнослужащих», — отметили в пресс-службе ведомства.

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляли следователи Государственного бюро расследований (ГБР).