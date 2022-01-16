В Украине за сутки 6379 новых случаев заболевания Сovid-19

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 6 379 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 2 359 человек, 88 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 15 января в Украине зафиксировано 6 379 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 503, медработников — 92); 39 769 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 13043 человека, вторую дозу — 18760 человек, дополнительную дозу получили 214 человек, бустерную дозу — 7752 человека. Также за минувшие сутки госпитализировано — 1 957 человек; летальных исходов — 88; поправилось — 2 359 человек», — сказано в сообщении в телеграмм-канале.

Днем ранее, 15 января за сутки выявили 10 569 новых случаев заболевания Сovid-19, 14 января выявили 10 476 новых случаев заболевания СOVID-19, 13 января за сутки выявили 10 046 новых случаев заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело — 3 754 458 человек; выздоровело — 3 553 642 человека; летальных исходов — 98 283.

С начала вакцинальной кампании привито 14 985 043 человека, из них получили первую дозу — 14 985 041 человек, получили две дозы — 14 259 590 человек, получили дополнительную дозу — 9 512 человек, бустерную дозу — 94 948 человек. Всего проведено 29349091 прививки.