Эрдоган не верит в реальность вторжения РФ в Украину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не считает реалистичной перспективу вторжения России в Украину. Об этом он сообщил турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь из Албании.

«Я не считаю реалистичной перспективу вторжения России в Украину, потому что Украина не обычная страна, это сильная страна. Кроме того, чтобы Россия могла пойти на это, она должна пересмотреть ситуацию во всем мире и свою собственную ситуацию», — приводит во вторник слова турецкого лидера Anadolu Agency. Эрдоган добавил, что в ближайшее время проведет переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который недавно посетил Украину. «Конечно, нам нужно обсудить эти вопросы и с господином Путиным», — подчеркнул турецкий лидер.

Он призвал к прекращению конфликта на Донбассе и выступил с утверждением, что на каждой встрече с Путиным заявляет о позиции Турции против оккупации Крыма. «Наш глава МИД также сообщает об этом своим собеседникам. Так что наша политика в этом отношении ясна», — цитирует президента Турции телеканал NTV.

В последнее время в СМИ часто звучат утверждения о возможном вторжении России в Украину. В РФ отвергают эту информацию.