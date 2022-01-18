Войти
Лукашенко заявил о наращивании войск Украины у границ Беларуси
дружба народов
Лукашенко заявил о наращивании войск Украины у границ Беларуси
Трамп заявил, что фейки о России усложняли ему работу
резонанс
Трамп заявил, что фейки о России усложняли ему работу

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

Эрдоган не верит в реальность вторжения РФ в Украину

309
Эрдоган не верит в реальность вторжения РФ в Украину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не считает реалистичной перспективу вторжения России в Украину. Об этом он сообщил турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь из Албании.

«Я не считаю реалистичной перспективу вторжения России в Украину, потому что Украина не обычная страна, это сильная страна. Кроме того, чтобы Россия могла пойти на это, она должна пересмотреть ситуацию во всем мире и свою собственную ситуацию», — приводит во вторник слова турецкого лидера Anadolu Agency. Эрдоган добавил, что в ближайшее время проведет переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который недавно посетил Украину. «Конечно, нам нужно обсудить эти вопросы и с господином Путиным», — подчеркнул турецкий лидер.

Он призвал к прекращению конфликта на Донбассе и выступил с утверждением, что на каждой встрече с Путиным заявляет о позиции Турции против оккупации Крыма. «Наш глава МИД также сообщает об этом своим собеседникам. Так что наша политика в этом отношении ясна», — цитирует президента Турции телеканал NTV.

Читайте также: Назарбаев нашелся – он в столице Казахстана

В последнее время в СМИ часто звучат утверждения о возможном вторжении России в Украину. В РФ отвергают эту информацию.

отношения с Россией, Тайип Эрдоган
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 18 января 2022
Понедельник, 17 января 2022
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Уроки затянувшейся пандемии

Бесконечная пандемия - это не лучшие условия для психического благополучия. Многие люди чаще чувствуют неопределенность и тревогу, одиночество и уныние, бесконечный простой и безысходность. Это понятно, и я от души сочувствую тем, кто испытывает сейчас страдания. Но я также глубоко убежден в том, что нынешняя ситуация - это возможность для всех. Мы можем использовать сложную обстановку чтобы что-то в себе изменить.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Доберется ли борьба со «скрутками» НДС до их «крестных отцов» в налоговой?

В выступлениях, комментариях и блогах различных отечественных либеральных реформаторов сегодня развернута целая кампания, главным антигероем которой являются глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и его шаги по блокировке скруток НДС. Однако, исходя из многолетнего опыта, либеральный вой является – как правило – не более, чем оплаченной коррупционерами истерикой с целью сохранения различных схем ухода от налогов.
Владимир Бойко
Владимир Бойко
журналист

Голова НАЗК ось-ось почне боротись з корупцією

Міжнародний день боротьби з корупцією 9 грудня 2021 року ознаменувався остаточним і безповоротним успіхом у подолання цього ганебного явища, яке до 16 квітня 2015 року роз’їдало Україну. Звісно, за останні шість з половиною років, тобто з моменту призначення директором НАБУ легенди української прокуратури Артема Ситника, системна корупція в Україні була винищена під корінь. Але залишались окремі негативні прояви, яким 9 грудня 2021 року був даний рішучий бій.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016