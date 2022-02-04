Эрдоган придает важное значение переговорам с Путиным по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что придает большое значение предстоящим контактам с российским лидером Владимиром Путиным и переговорам по Украине, поскольку за этой темой следит весь мир.

«Как мы провели нашу встречу между делегациями в Украине, мы также должны провести и заседания совета сотрудничества высшего уровня, а также у нас будет двустороння встреча с господином Путиным, чтобы решить эту проблему между Россией и Украиной, появится возможность сделать это, — приводит в пятницу его заявление в беседе с турецкими журналистами на борту самолета после визита в Киев телеканал CNN TÜRK. — Потому что у нас сейчас серьезные двусторонние отношения с Россией. Шаги, которые необходимо предпринять, также важны. Поэтому я придаю большое значение встрече с господином Путиным, потому что глаза всего мира сейчас здесь. Многие задаются вопросом: «Куда приведет эта беда между Россией и Украиной?».

Эрдоган заявил, что рассчитывает на участие Анкары в урегулировании ситуации между Россией и Украиной после встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

«Мы надеемся, что после нашей встречи с господином Путиным, если нам будет отведена роль посредника, мы примем участие в этой работе, и надеюсь, постараемся внести свой вклад. Тем временем Ильхам Алиев посетил Украину, это же сделал и Борис Джонсон. Мы хотим скомпилировать эти визиты позже и сделать соответствующий шаг», — сказал он.

Эрдоган считает, что страны Запада до сих пор ничего не сделали для снижения напряженности между Россией и Украиной.

«На этот раз я должен сказать это очень ясно. Если обратить внимание на этот процес, то, к сожалению, Запад до сих пор ничего не сделал для решения этого вопроса. ...Я придаю большое значение встрече с господином Путиным по этому вопросу, потому что на встрече с Зеленским я увидел, что у нас уже есть договоренность по этим вопросам. На данный момент в Европе есть серьезная проблема в плане решения этого вопроса», — сказал он.