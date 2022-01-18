Назарбаев нашелся – он в столице Казахстана

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что в настоящее время является пенсионером и находится на заслуженном отдыхе в столице страны и никуда из нее не уезжал.

«Отвечая на многочисленные обращения в мой адрес и в связи с публикациями в средствах массовой информации, сообщаю, что я в 2019 году передал полномочия Касым-Жомарту Токаеву и с тех пор являюсь пенсионером. И в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал», — сказал он в обнародованном во вторник обращении к согражданам.

Он отметил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев «обладает всей полнотой власти», является председателем Совета безопасности и скоро будет избран председателем партии «Нур Отан» («Свет Отечества»).

«Президент выдвинул новую программу реформ, направленную на повышение благосостояния народа, и эту программу нужно поддержать», — заявил Назарбаев. Первый президент Казахстана также поблагодарил соотечественников за поддержку курса реформ и модернизации, который он проводил, находясь на посту главы государства.