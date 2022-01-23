В Украине в ближайшие дни морозы, местами снег

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять прохладная воздушная масса и атмосферный фронт в юго-восточной части страны.

Как сообщает Укргидрометцентр, в понедельник, 24 января, в южных, восточных и большинстве центральных областей снег, местами порывы ветра 15-20 м/с; на остальной территории без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, днем 3-8° мороза; в Карпатах и на Закарпатье ночью 14-19°, днем 7-12° мороза.

В Киеве в понедельник без существенных осадков; температура ночью 7-9° мороза, днем около 5° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 24 января самая высокая температура днем (+8,6°) была в 2021 году, самая низкая ночью (-27,1°) в 1892 году.

Во вторник, 25 января, в восточных, ночью в южных, местами и центральных, днём — западных областях небольшой снег, на остальной территории без осадков.

Температура воздуха в южной и восточной частях ночью 5-10° мороза, днём 1-6° мороза; на остальной территории ночью 9-14°, в Карпатском регионе 15-20° мороза, днём 4-9°, в западных областях 0-5° мороза. Ветер западный, 5-10 м/с. На дорогах гололедица.

В Киеве во вторник без осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 5-7° мороза.