Financial Times написала о «культе Путина» среди некоторых мировых лидеров

Британская газета Financial Times написала о существовании «культа» президента России Владимира Путина среди лидеров ряда государств и политиков по всему миру.

«Существует значительная группа мировых лидеров и влиятельных политических фигур, которые очень восхищаются Путиным. Его фан-клуб глобален и затрагивает Азию, Ближний Восток, Америку и Европу», — пишет колумнист издания.

Среди восхищающихся российским президентом мировых лидеров газета указывает, например, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, президента Филиппин Родриго Дутерте, экс-премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, наследного принца и вице-премьера Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана и даже бывшего президента США Дональда Трампа и его сторонников. Все они в разное время, как отмечает СМИ, выражали поддержку как внутренней, так и внешней политике президента РФ или имитировали его действия.

При этом в статье называют подобное обожание угнетающим и заявляют, что подражание Путину может угрожать демократическим ценностям по всему миру. Многие восхищаются его безжалостностью, намерением применять насилие, его мужественным нарушением политкорректности и автократическим способом правления, утверждает СМИ.

Издание также считает, что в связи с существованием культа российского президента возможная эскалация у границ Украины может иметь большее значение, чем вопрос независимости Украины. Исход возможной эскалации, по мнению автора, может определить тон мировой политики.

«Одна особая опасность нынешнего кризиса вокруг Украины заключается в том, что, если Путин будет выглядеть победителем, его стиль руководства завоюет даже больший престиж и получит больше подражателей по всему миру», — опасаются в издании.