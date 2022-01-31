Средняя зарплата в Украине превысила 14 тысяч гривен

Среднемесячная заработная плата штатных работников за январь-декабрь 2021 года составляла 14 014 гривен. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года зарплата выросла на 20,9%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
По данным статистического ведомства, зарплаты в авиационном транспорте за год выросли на 31,5% до 28 506 гривен и остаются самыми высокими в Украине.
Также высокие зарплаты в сфере «Информация и телекоммуникации», где они выросли на 28,4% до 25 530 гривен. В сфере «Финансовая и страховая деятельность» средние зарплаты выросли на 17,6% до 23 975 гривен.
Зарплаты медиков за год выросли на 31,5% до 11 825 гривен, педагогов — на 27,5% до 11 817 гривен.
В промышленности зарплаты выросли на 16,8% до 14 902 гривен, в сельском хозяйстве — на 20,5% до 11 733 гривен, в строительстве — на 14,8% до 11 289 гривен, на транспорте — на 15,8% до 13 837 гривен.
Самые низкие зарплаты в сфере «Почтовая и курьерская деятельность», где они выросли на 20,1% до 8 214 гривен.
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