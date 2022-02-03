Эрдоган подтвердил предложение провести в Турции переговоры Украины и РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил свою страну как площадку для проведения украино-российских переговоров.
«Я с одобрением воспринимаю месседжи украинских высокопоставленных лиц, прежде всего, господина президента, содержащих здравый смысл и ставящих диалог на первое место... На сегодняшний переговорах я еще раз подчеркнул, что мы с удовольствием примем в Турции саммит на уровне лидеров или переговоры на техническом уровне», — сказал Эрдоган в совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским заявлении для СМИ по итогам встречи в Киеве в четверг.
По его словам, Турция руководствуется логикой «думать, как понизить градус вместо того, чтобы раздувать пожар» и готова делать все возможное, чтобы «завершился кризис двух соседних через море дружественных стран».
Эрдоган также отметил, что турецкая сторона придает большое значение деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине в точке контроля на Донбассе.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016