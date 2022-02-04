«Нафтогаз» собирается импортировать в феврале около 300 млн кубометров газа

НАК «Нафтогаз Украины» планирует импортировать в феврале около 300 млн куб. м газа, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

«Нафтогаз» начал импорт. Речь идет об около 300 млн куб. м на февраль. Направления — Венгрия, Словакия и Польша«, — сказал он на пресс-конференции в Киеве в пятницу, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось со ссылкой на данные «Оператор ГТС Украины», импорт природного газа в Украину из ЕС в 2021 году сократился в 6,2 раза (на 13,34 млрд куб. м) по сравнению с 2020 годом — до 2,56 млрд куб. м.