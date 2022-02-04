Украине в следующем году придется платить по ВВП-варрантам Яресько

Украина может выплатить от 1,5 млрд грн до 2,4 млрд грн собственникам ВВП-варрантов в 2023 году, так как рост экономики по итогам 2021 года может составить 3,2-3,3% ВВП, полагают опрошенные агентством «Интерфакс-Украина» эксперты, опираясь на данные Госстата о росте реального ВВП в октябре-декабре на 5,9%.

«При таких показателях за четвертый квартал рост экономики по году составит несколько больше 3,2% ВВП, а собственникам ВВП-варрантов перепадет 1,5 млрд грн по курсу, который будет в 2023 году», — сказал в комментарии агентству аналитик инвестиционной группы ICU Михаил Демкив.

Рост по итогам прошлого года на уровне 3,2% ВВП прогнозируют и в Dragon Capital.

«Рост ВВП в 2021 году оцениваем на уровне 3,2% год к году. Если не будет существенного пересмотра данных и дефлятор ВВП останется близким к нашей оценке 25%, то в мае 2023 года Украина выплатит 1,3 млрд грн собственникам ВВП-варрантов», — указала в комментарии главный экономист Dragon Capital Елена Белан.

При этом, по ее словам, часть суммы Минфин заплатит сам себе, поскольку он несколько раз выкупал варранты с рынка.

«По состоянию на конец 2021 года сумма выкупа составила почти $0,5 млрд, или 15% от номинала варрантов. Это снизит фактические выплаты бюджета до 1,1 млрд грн», — делится расчетами Белан.

По мнению руководителя аналитического отдела Альфа Банка Алексея Блинова, данные о росте за четвертый квартал дают возможность ожидать роста реального ВВП в 2021 году на уровне 3,3%.

«Оцениваем итоговый рост реального ВВП в 2021 году в 3,3%, соответственно выплату в мае 2023 года — в 2,4 млрд грн, или 2,5 цента на доллар номинала варрантов», — прокомментировал Блинов.

Он также напомнил, что Украина выкупила часть варрантов. Поэтому почти 17% выплат де-факто так и останутся на казначейских счетах, добавил Блинов.

С прогнозом роста реального ВВП на 3,3% по итогам минувшего года согласен и старший аналитик Центра макроэкономического моделирования KSE Institute Игорь Дейсан.

«Такие темпы ниже, чем ожидалось в апреле и июле 2021 года (тогда экспертами Киевской школы экономики прогнозировался рост на уровне 4,7% и 3,6% соответственно).

Более умеренные темпы роста объясняются прежде всего энергетическим кризисом в мире и продолжением негативного влияния пандемии на экономику», — прокомментировал Дейсан.

Как сообщалось, в 2020 году украинская экономика упала на 4%, в том числе в четвертом квартале того года — на 0,5%.

В первом квартале 2021 года Госстат зафиксировал спад украинской экономики на 2,2%, после чего во втором и третьем кварталах она выросла соответственно на 5,7% и 2,7%, причем оба раза Госстат улучшал предварительную оценку на 0,3 процентных пункта.

Нацбанк оценил рост ВВП Украины в целом за 2021 год в 3%, тогда как, по мнению премьер-министра Дениса Шмыгаля, он превысил этот показатель.

ВВП-варранты были выпущены в рамках реструктуризации госдолга Украины в 2015 году взамен еврооблигаций на номинальную сумму около $3 млрд 239,32 млн (20% объема реструктуризации) и не являются частью госдолга страны. Платежи по ВВП-варрантам осуществляются ежегодно в денежной форме в долларах США в зависимости от динамики роста реального ВВП Украины в 2019-2038 годах, однако через два календарных года — то есть между 2021-м и 2040 годами.

Если прирост ВВП за год будет ниже 3% или реальный ВВП будет меньше $125,4 млрд, то выплат по бумагам не будет. В случае если прирост реального ВВП составит от 3% до 4%, выплата по бумагам составит 15% превышения показателя ВВП над 3%, а если выше 4% — то еще плюс 40% превышения показателя ВВП над 4%. Помимо этого, с 2021 по 2025 год платежи ограничены 1% ВВП. Отсутствие каких-либо ограничений по выплатам после 2025 года в случае быстрого роста ВВП критиковалась отдельными политиками и экспертами внутри страны.