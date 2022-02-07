В Криворожском горсовете проходят обыски из-за растраты почти 700 млн

Сотрудники Государственного бюро расследований в понедельник проводят обыски в Криворожском горсовете и его исполнительном комитете в рамках уголовного производства относительно служебной халатности должностных лиц, которая привела к потере бюджетом почти 700 млн грн, сообщает пресс-служба ГБР.
«Следователи ГБР установили, что по состоянию на 1 апреля 2021 года между Криворожским городским советом и одним из градообразующих предприятий заключено 82 договора аренды земельных участков. Из-за ненадлежащего выполнения своих должностных обязанностей должностными лицами горсовета в интересах бизнеса была существенно занижена стоимость арендной платы за землю. Как следствие, предприятие не уплатило в бюджет почти 700 млн грн», — говорится в сообщении.
Следователи Бюро изымают соответствующие договоры и другую сопроводительную документацию.
«Предварительная квалификация: служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет», — подчеркивают правоохранители.
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