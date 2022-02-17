Все меньше украинцев положительно относятся к России

Доля граждан Украины, которые в целом положительно относятся к России, за год снизилась до 34%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

«В ходе исследования украинцам по-прежнему задавали вопрос „Как вы в целом сейчас относитесь к России?“. По сравнению с декабрем 2021 года сейчас с 39% до 34% снизилась доля тех, кто хорошо относится к России», — указывается в отчете по итогам исследования.

Отмечается, что отношение к России в Украине резко снизилось после 2014 года, достигнув дна в мае 2015 года. После этого до февраля 2019 года наблюдалось улучшение отношения к России, а с февраля 2020 года снова наблюдается ухудшение отношения.

Кроме того, отношение украинцев к России существенно зависит от региона. На западе страны положительно относятся к России 21%, в центре — 31%, на юге — 45%, на востоке — 53%. В то же время наз больше тех, кто относится негативно к России — 64%. В центре отрицательно относятся — 55%, на юге — 40%, на востоке — 30%.

В то же время абсолютное большинство респондентов (92%) считают, что Украина и Россия должны оставаться независимыми государствами. Отмечается, что этот показатель вырос по сравнению с ноябрем 2021 года, когда независимость поддерживали 88%. Только 5% респондентов считают, что Украина и Россия должны объединиться в одно государство.

Во всех регионах абсолютное большинство респондентов — от 95% на западе до 86% на востоке — считают, что Украина и Россия должны быть независимыми государствами. Поддержка объединения в одно государство варьирует от 1% на западе до 11% на востоке. Если отдельно анализировать Донецкую и Луганскую области (подконтрольные Украине территории), то 84% считают, что Украина и Россия должны быть независимыми государствами, а за объединение выступают 14%.