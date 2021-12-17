Украинцы относятся к РФ хуже, чем россияне к Украине

В Украине в ноябре 2021 года хорошо или очень хорошо относилось к РФ 39% украинцев, плохо или очень плохо 47%, свидетельствуют результаты всеукраинского опроса общественного мнения «Омнибус», проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 2-11 ноября.

При этом в РФ, по данным аналогичного опроса, проведенного российской негосударственной исследовательской организацией «Левада-Центр» с 25 ноября по 1 декабря, хорошо или очень хорошо относились к Украине 45% населения, плохо или очень плохо — 43%.

В ходе исследования украинцам ставился вопрос «Как Вы вообще сейчас относитесь к России?», а россиянам «Как Вы вообще сейчас относитесь к Украине?».

По сравнению с февралем 2021 г. в целом наблюдается ухудшение отношения граждан Украины к РФ, что может быть связано с эскалацией ситуации на границах Украины, отмечают в КМИС. Отношение россиян к Украине за этот же период тоже заметно ухудшилось — в феврале еще 54% россиян хорошо относились к Украине.

При этом анализ аналогичных опросов, которые проводятся с 2008 года 2-4 раза в год, показывает, что в среднем лучшее отношение россиян к Украине, чем украинцев к РФ, явление относительно новое — до этого в течение многих лет было наоборот, и даже после оккупации Крыма и Донбасса украинцы лучше относились к РФ, чем россияне к Украине. В сентябре 2019 года отношение россиян к Украине впервые оказалось несколько лучше, возможно, из-за ожиданий, что новая украинская власть изменит отношение украинцев к РФ, но затем ситуация вновь вернулась на исходные позиции. И лишь с сентября 2020 года россияне стабильно лучше относятся к Украине, чем украинцы к РФ.

Отношение украинцев к РФ существенно зависит от региона: на западе Украины положительно относятся к РФ 26% респондентов, в центре — 35%, на юге — 49%, на востоке — 52%. При этом на западе негативно относятся к РФ 61% опрошенных, на востоке 30%.

Большинство респондентов обеих стран плохо относятся к руководству соседней страны и хорошо к обычному населению этих стран. При этом среди респондентов, в целом хорошо относящихся к РФ, большинство относится плохо к руководству РФ. То есть, их положительное отношение является следствием того, что РФ в первую очередь ассоциируется с обычными людьми. Тем более, 2 из 5 респондентов в Украине сообщили, что у них есть близкие родственники в РФ.

Абсолютное большинство украинцев (76% в целом, 73-77% в зависимости от региона) считают, что граждане РФ не оказывают влияния на политику руководства РФ.

Независимость Украины от РФ поддерживают 88% украинцев и 75% россиян, объединения Украины с РФ желают 6% украинцев и 18% россиян. Количество украинцев, желающих закрытых границ с РФ, составляет 39% (а россиян — 24%), а количество украинцев, желающих независимых отношений, но без границ и таможен, составляет 49% (а россиян — 51%).