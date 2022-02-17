Великобритания и США отметили переброску новых войск РФ к Украине

Несмотря на заявления Москвы об отводе войск от украинских границ, Россия продолжает наращивать военные силы в регионе. Об этом в ночь на четверг, 17 февраля, сообщили глава военной разведки Великобритании Джим Хокенхалл и неназванный высокопоставленный чиновник в Белом доме.
«Мы не увидели доказательств того, что Россия отвела свои войска от границ Украины», — отметил Хокенхалл. Напротив, по данным британской разведки, в сторону Украины движется дополнительная бронетехника, вертолеты, также был замечен полевой госпиталь. «У России есть военные мощности для того, чтобы осуществить вторжение в Украину», — полагает Хокенхалл.
По данным американского источника, Кремль перебросил к украинской границе еще до 7000 солдат. Заявления российских властей об отводе части войск представитель Белого дома назвал «ложными». Он также заверил, что Россия может в любой момент начать операцию, которая послужит предлогом для вторжения в Украину.
«Россия утверждает, что хочет найти дипломатическое решение, но ее действия говорят об обратном», — подчеркнули в Белом доме.
О том, что Россия пытается создать предлог для вторжения в Украину с помощью необоснованных утверждений о «геноциде» и «массовых захоронениях» в Донбассе, заявил и официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.
«За последние несколько недель мы видели, как российские официальные лица и СМИ вбрасывали многочисленные истории, любая из которых могла бы послужить предлогом для вторжения», — заметил Прайс, подчеркнув, что ни одно из этих утверждений не имеет под собой правдивых оснований.
Отметим, что 15 февраля Минобороны России после многонедельного периода напряженности объявило о начале отвода войск от украинской границы. Однако западные страны и НАТО заявляют, что пока не увидели никаких признаков прекращения военной активности России на границе с Украиной.
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