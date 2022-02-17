Войти
С марта на 14% поднимут пенсии более чем 10 млн украинцев
официально
С марта на 14% поднимут пенсии более чем 10 млн украинцев
Путин прокомментировал возможность признания Россией «республик» Донбасса
позиция
Путин прокомментировал возможность признания Россией «республик» Донбасса

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Великобритания и США отметили переброску новых войск РФ к Украине

398
Великобритания и США отметили переброску новых войск РФ к Украине

Несмотря на заявления Москвы об отводе войск от украинских границ, Россия продолжает наращивать военные силы в регионе. Об этом в ночь на четверг, 17 февраля, сообщили глава военной разведки Великобритании Джим Хокенхалл и неназванный высокопоставленный чиновник в Белом доме.

«Мы не увидели доказательств того, что Россия отвела свои войска от границ Украины», — отметил Хокенхалл. Напротив, по данным британской разведки, в сторону Украины движется дополнительная бронетехника, вертолеты, также был замечен полевой госпиталь. «У России есть военные мощности для того, чтобы осуществить вторжение в Украину», — полагает Хокенхалл.

По данным американского источника, Кремль перебросил к украинской границе еще до 7000 солдат. Заявления российских властей об отводе части войск представитель Белого дома назвал «ложными». Он также заверил, что Россия может в любой момент начать операцию, которая послужит предлогом для вторжения в Украину.

«Россия утверждает, что хочет найти дипломатическое решение, но ее действия говорят об обратном», — подчеркнули в Белом доме.

О том, что Россия пытается создать предлог для вторжения в Украину с помощью необоснованных утверждений о «геноциде» и «массовых захоронениях» в Донбассе, заявил и официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

«За последние несколько недель мы видели, как российские официальные лица и СМИ вбрасывали многочисленные истории, любая из которых могла бы послужить предлогом для вторжения», — заметил Прайс, подчеркнув, что ни одно из этих утверждений не имеет под собой правдивых оснований.

Читайте также: В Госдепе прокомментировали тот факт, что вторжение России в Украину так и не состоялось

Отметим, что 15 февраля Минобороны России после многонедельного периода напряженности объявило о начале отвода войск от украинской границы. Однако западные страны и НАТО заявляют, что пока не увидели никаких признаков прекращения военной активности России на границе с Украиной.

США, отношения с Россией
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 17 февраля 2022
Среда, 16 февраля 2022
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Заметки постороннего: Короткая память «экономических активистов»

Я не адвокат Даниила Гетманцева и, несомненно, обсуждать и критиковать его законопроекты не только можно, но и нужно. Кто-то хочет в алармической манере «все пропало!» – пожалуйста. Только необходимо после того, как закон вступил в силу и стали известны реальные изменения как поступлений в бюджет, так и финансового состояния объектов налогообложения, подвести объективные итоги, – хотя бы предварительные.
Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Трухину стыдно?

Молодое, амбициозное, яркое племя «Поколения Зе» на поверку оказалось банальным сельским сбродом, которое не способно само отвечать ни за сказанное, ни за содеянное, и которое признает свои ошибки и даже преступления, только когда происходит вот такая вот «огласка». И им не совестно, им - «стыдно», потому что уже не отопрешься, не скроешь и не скроешься.
Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Олигархи, «любі друзі», политические репрессии: у каждого украинского президента свой «порог осторожности»

Получается парадоксальная ситуация, когда Зеленский, Ермак и компания, казалось бы, все больше концентрируют власть и укрепляют самодержавие, а на деле создают себе все больше и больше мощных противников, при том, что «зеленые» уже потеряли большинство в Верховной Раде.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016