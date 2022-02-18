В Минздраве обещают, что Украина скоро пройдет пик заболеваемости COVID-19

Министр здравоохранения Виктор Ляшко прогнозирует, что Украина через две-три недели может пройти пик заболеваемости COVID-19.

«Мы сейчас проходим пик заболеваемости, мы видим вторую неделю подряд уже снижение заболеваемости. И это будет уже третья неделя, которая покажет, что уменьшается количество случаев и госпитализации в больницы... Думаю, ещё две-три недели и мы уже будем идти вниз (по показателям заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 — Ред.), если не будет никаких дополнительных непредвиденных особенностей штамма коронавируса», — сообщил он в комментарии журналистам в кулуарах парламента в пятницу.

Министр также подчеркнул, что на сегодняшний день в Украине пациентами уже занято меньше 40% койко-мест, выделенных под COVID-19, и ещё меньше их занято теми, кому необходима кислородная терапия.

«Это позитивные тенденции, которые свидетельствуют о том, что мы проходим пик. И к тому же, на протяжении трёх последних дней у нас количество выписанных из больниц превышает количество госпитализированных — как взрослых, так и детей», — отметил Ляшко.

Вместе с тем министр здравоохранения добавил, что в Украине «нет риска для коллапса системы здравоохранения» в связи с распространением COVID-19.

«Сейчас мы видим, что при таком количестве вакцинированных и такой агрессивности штамма риска для коллапса системы здравоохранения нет», — уточнил он.