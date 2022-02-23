Newsweek сообщил, что Россия вторгнется в Украину в течение 48 часов

Администрация США предупредила президента Украины Владимира Зеленского о высокой вероятности вторжения России в течение ближайших двух суток. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на источник в разведке США.

«Президент Украины предупрежден, что Россия с высокой вероятностью начнет вторжение в течение 48 часов, исходя из данных разведки США. Кроме того, сообщения авианаблюдателей указывают на то, что сегодня утром Россия нарушила воздушное пространство Украины, совершив непродолжительный полет над Украиной, возможно, разведывательным самолетом», — сказал источник.

Источник, близкий к правительству Украины, также подтвердил изданию, что такое предупреждение было получено, но отметил, что это уже третий раз за месяц, когда Киев получает такие оповещения.