Зеленский записал видео, чтоб показать, что он в Киеве

Президент Владимир Зеленский записал видео, на котором видно, что он находится в Киеве вместе со своей командой.

Он отметил, что не только руководители страны в Киеве, но и военные и гражданское общество. «Защищаем нашу независимость, защищаем наше государство», - сказал президент.