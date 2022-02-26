США предоставляют Украине дополнительную военную помощь

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявляет, что распорядился предоставить Украине немедленной поддержке обороны Украины на сумму до 350 млн долларов.

Об этом в субботу сообщает Государственный департамент США.

«Сегодня, когда Украина мужественно и гордо борется против жестокого и ничем не спровоцированного нападения России, я санкционировал, по поручению президента, беспрецедентную третью выборку президентских средств в размере до 350 миллионов долларов для немедленной поддержки обороны Украины. Таким образом, общая помощь в области безопасности, которую Соединенные Штаты выделили Украине за последний год, превысила 1 миллиард долларов», — сказано в сообщении.

Блинкен подчеркнул, что Украина — суверенное, демократическое и миролюбивое государство.

«Соединенные Штаты и Украина были партнерами с тех пор, как Украина провозгласила свою независимость от Советского Союза более 30 лет назад. После того, как Россия вторглась в Украину и частично оккупировала ее в 2014 году, Соединенные Штаты активизировали усилия, чтобы помочь Украине сдержать дальнейшую российскую агрессию и, при необходимости, защитить себя от дополнительных атак», — констатировал он.

Госсекретарь напомнил, что осенью прошлого года, когда возникла нынешняя угроза Украине со стороны России, в соответствии с полномочиями, делегированными Президентом, он уполномочил Министерство обороны предоставить Украине немедленную военную помощь на сумму 60 миллионов долларов.

«В декабре, когда эта угроза материализовалась, я санкционировал дальнейшее изъятие средств на сумму 200 миллионов долларов. Этот пакет будет включать дальнейшую смертоносную оборонительную помощь, чтобы помочь Украине справиться с бронетанковыми, воздушными и другими угрозами, с которыми она сейчас сталкивается. Это еще один четкий сигнал о том, что Соединенные Штаты поддерживают народ Украины, защищающий свою суверенную, мужественную и гордую нацию», — детализировал он.