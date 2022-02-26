Украина отказалась от переговоров с РФ, в ОП говорят о невыполнимых условиях

Президент России Владимир Путин в связи с ожидавшимися переговорами с Украиной якобы приказал приостановить продвижение российских войск, но после отказа Киева от переговоров его возобновили, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Украина «отказалась от переговоров» и сегодня днем, 26 февраля, движение основных российских сил возобновилось в соответствии с планом проведения операции, заявил он СМИ.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в комментарии «Стране» подтвердил, что Украина отказалась от переговоров с Россией.

«Да. Украина отказалась от переговоров. Потому что условия, которые переделала через посредников российская сторона, нас не удовлетворяют. Это была попытка принудить нас к капитуляции. Мы передали им сигнал, что условия возможного мирного договора возможны на условиях Киева, а не Москвы», — заявил «Стране» Алексей Арестович.

На вопрос, какие именно условия предложила Россия, он отвечать отказался. Но заявил, что они были «слишком нагловатыми».

Арестович предупреждает, что сегодня будут бои в Украине и в Киеве в частности. Однако, по его мнению, они произошли бы в любом случае, даже если бы Украина не отклонила предложения России по переговорам.

«Бои бы и так были. Все эти разговоры про переговоры — лишь бы время потянуть. Никакого приказа Путин об остановке российских войск не давал. Это была хитрость и оперативная пауза. Он выигрывал время на консультации с Западом, проверял нас на слабину — не готовы ли мы сдаваться. Когда не получилось, выдвинули наглые условия, на которые мы ответили отказом. Мы будем договариваться на тех условиях, которые мы выдвинем, а не они», — заявил советник главы ОП.