Сводка Генштаба: российская армия пытается продолжить наступление

По состоянию на утро среды российская армия пытается продолжить наступление на всех направлениях, в том числе блокировать Киев и Мариуполь, получает отпор Вооруженных сил Украины и несет существенные потери, сообщили в Генштабе.

Как сообщает пресс-служба на странице Генштаба в Фейсбук в среду утром, на Подольском направлении противник силами тринадцати БТГр из состава Восточного ВО ВС РФ пытается продолжить наступление по рубежу Гореничи, Гостомель, Демидов в направлении Киев с целью блокирования столицы с северного и северо-западного направлений.

В Житомирской области находится до трех БТГр из состава 5 общевойсковой армии.

На Северском направлении к семнадцати БТГр оккупационным войскам, несмотря на потери в живой силе и технике, продолжают наступательные действия с целью блокирования Киева с северо-востока. Захватчики остановлены в районах населенных пунктов Козелец, Бобровица, Макеев. На другом направлении, в районах населенных пунктов Светильня, Победа, Остролучье войска противника утратили наступательный потенциал.

Вражеские войска силами до двух БТГр предпринимают неудачные попытки удерживать в окружении героические украинские города Сумы, Лебедин и Ахтырка.

На Слобожанском направлении до 16 БТГр продолжают наступательную операцию в направлении Краснограда и частью сил до 4 БТГр на Изюм. Захватчик понес потери и был остановлен в районе населенных пунктов Богодухов, Чугуев, Шевченково.

На Донецком направлении, не преуспевая, агрессор сосредоточил усилия на блокировке города Мариуполь.

На Таврическом направлении противник продолжает наступательные действия в районах населенных пунктов Скадовск, Голая Пристань, Херсон, Снегиревка, Новая Каховка. После перегруппировки продолжает передвижение в направлении Херсона и Николаева. До двух БТГр действует в районах населенных пунктов Васильевка, Красное поле, Новопетровка.

В Черноморской операционной зоне враг производит развертывание корабельной группы и продолжает подготовку к проведению морской десантной операции.

Не преуспевая в продвижении своих сил, противник коварно продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры с целью устрашения гражданского населения, которое совместно с ВСУ сопротивляется.

«Моральный дух противника и их воля к победе стремительно снижаются благодаря устойчивой обороне наших войск. Оккупанты несут потери по всем направлениям», — подчеркнули в Генштабе.