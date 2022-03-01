Зеленский назвал условие для переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил во вторник, что Россия должна прекратить обстрелы украинских городов, прежде чем будут возможны полноценные переговоры с Москвой.
«Необходимо, по крайней мере, перестать обстреливать людей, лишь перестать обстреливать, а потом сесть за переговорный стол», — сказал президент Украины в совместном интервью агентству Reuters и телеканалу CNN. Он говорил с журналистами в Киеве.
При этом Зеленский не дал однозначного ответа относительно перспектив дальнейших переговоров страны с Россией. «Посмотрим», — ответил он на вопрос журналиста о том, готова ли российская сторона к переговорам и будут ли данные встречи продуктивными.
По словам президента, если Москва согласится отвести войска на позиции, которые они занимали шесть дней назад, то это будет «признаком того, что они готовы к миру». «В обратном случае — это трата времени», — сказал он.
Он также призвал НАТО установить бесполетную зону над Украиной, заметив, что это должно быть предупредительной мерой, а не для того, чтобы вовлечь альянс в столкновение с Россией.
Он сказал, что Киев потребует юридически обязывающих гарантий обеспечения безопасности, если НАТО закроет возможность для вступления в альянс.
«Наши партнеры, если они не готовы принять Украину в НАТО..., потому что Россия не хочет, чтобы Украина была в НАТО, должны разработать гарантии общей безопасности для Украины», — сказал Зеленский. «Это означает что у нас будет территориальная целостность, что наши границы защищены, что у нас будут особые отношения со всеми нашими соседями, что мы находимся в совершенный безопасности, а гаранты, которые обеспечивают нас безопасностью, гарантирует ее юридически», — заявил украинский лидер.
Напомним, в понедельник в Гомельской области Беларуси прошли российско-украинские переговоры. Они продлились около пяти часов. Следующий раунд российско-украинских переговоров должен состояться 2 марта, как об этом изначально условились стороны.
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