США изучают возможность исключения России из Совбеза ООН

Соединенные Штаты изучают перспективы исключения России из состава Совета Безопасности ООН, но понимают, что речь идет о чрезвычайно сложной процедуре, и пока не выработали решения относительно того, следует ли вообще пытаться двигаться по данному пути. Об этом сообщила в среду первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

«Я слышала эти предложения. И, как мы говорили, мы рассматриваем все варианты действий. Насколько я понимаю, есть процедуры, позволяющие выводить кого-то из Совета Безопасности ООН. Однако это требует изменения Устава ООН», — сказала первый заместитель главы американского внешнеполитического ведомства, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

«Речь идет о сложных вопросах. Однако я, разумеется, понимаю, что все хотят изучить все потенциальные варианты действий, чтобы продемонстрировать Путину, что он допустил грубый просчет, что весь мир един...», — отметила Шерман. Отвечая на дополнительный вопрос о том, следует ли, с точки зрения администрации США, поддерживать означенные предложения, дипломат заявила: «Мы изучаем все варианты действий. На данном этапе мы не приняли решение на этот счет».