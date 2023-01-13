Рада ухвалила закон про імплементацію стандартів ЄС щодо захисту довкілля

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №6478 про імплементацію в українське законодавство європейських стандартів щодо захисту довкілля від негативного впливу стічних вод.
Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") у телеграм-каналі, законопроєкт №6478 підтримано 230 голосами.
"Прийняття цього законопроєкту дозволить забезпечити стійке функціонування систем водовідведення, підвищити якість послуг у цій сфері та скоротити негативний вплив на довкілля. Також врегулювати відносини між суб'єктами господарювання, споживачами та органами державного нагляду та контролю у сфері охорони довкілля", – прокоментувала ухвалення законопроєкту заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Наталія Хоцянівська.
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