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ISW: рф намагається використовувати неправдиві наративи про переслідування УПЦ МП

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Керівництво рф намагається використовувати неправдиві наративи про переслідування Української Православної церкви (московського патріархату), звинувачуючи українську владу в придушенні релігійних свобод, для морального виправдання відмови від переговорів з Києвом, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У ньому наголошується, що постійний представник росії при Раді безпеки ООН василь небензя у своєму зверненні заявив, що українська влада — це нібито "авторитарна диктатура", яка бажає "зруйнувати канонічну церкву в Україні — УПЦ (МП)".

"небензя стверджував, що така "авторитарна диктатура" являє собою серйозну перешкоду для мирних переговорів, і просив провести спеціальне засідання Ради Безпеки ООН для обговорення передбачуваних державних переслідувань УПЦ (МП)", - йдеться у звіті.

Аналітики переконані, що російські офіційні особи навмисно спотворюють зусилля України з виявлення агентів кремля в структурі УПЦ МП як переслідування церкви. Вони уточнюють, що українська влада не обмежує свободу віросповідання в країні, а Україна не є екзистенціальною загрозою для рф, про що також заявив небензя.

Крім того, в Інституті зазначають, що російські окупанти напередодні завдали дві хвилі ракетних ударів по критично важливій інфраструктурі України. Уточнюється, що загарбники спочатку завдавали ударів по Києву та Київській області з комплексів С-300 і С-400, що базуються на території білорусі, а потім завдали 28 ударів крилатими ракетами Х-101/Х-555, Х-22, керованими авіаційними ракетами морського базування "Калібр" і Х-59.

А щодо ситуації на полі бою, то в ISW наголошують, що російські окупанти намагаються продовжувати наступальні дії в районі Бахмута і Соледара, а також здійснювати контрнаступальні дії на лінії Сватове-Кремінна.

У свою чергу, в Інституті повідомляють, що українська армія завдає ударів по позиціях загарбників в тилу, продовжує просування в районі Кремінної, а також утримувати низку позицій в районі Соледара.

У ISW додають, що російські окупанти продовжують примушувати жителів окупованої Херсонської області до евакуації, а українські партизани продовжують підривати зусилля російської тилової охорони та зусилля окупаційної влади щодо встановлення стабільного контролю над тимчасово окупованими регіонами України.

Источник: Интерфакс-Украина
УПЦ МП, ISW
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