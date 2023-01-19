Уряд Литви розірвав угоду з білоруссю про принципи транскордонного співробітництва

18 січня уряд Литви вирішив розірвати підписану 16 років тому угоду з білоруссю про принципи транскордонного співробітництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Lrt.lt.

"Чи будуть якісь коментарі, щоб прибрати те, що не працює?" - сказала прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте.

За відсутності зауважень пропозицію про розірвання угоди з білоруссю було схвалено консенсусом.

За даними Міністерства внутрішніх справ Литви, яке ініціювало цей процес, реалізація транскордонного співробітництва з білоруссю неможлива в поточній геополітичній ситуації і не буде можливою найближчим часом.

Разом з розірванням угоди, втрачає чинність співпраця між урядами Литви та білорусі, що була підписана у Вільнюсі 1 червня 2006 року та визначала сфери транскордонного співробітництва.

Згідно з цим документом, Литва та білорусь домовилися співпрацювати у сфері інфраструктури, охорони навколишнього середовища, ефективного використання енергетичних ресурсів, туризму, відпочинку, спорту, культурної спадщини, освіти, бізнес-інфраструктури, переміщення транспортних засобів і пасажирів через кордон.

До того ж країни, згідно з угодою, також домовилися тоді обмінюватися інформацією та надавати допомогу на кордоні у разі виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру.

Нагадаємо, раніше президент Литви Гітанас Науседа запропонував ЄС ввести санкції проти білоруських підприємств.