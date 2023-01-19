Іноді з'являється на хромакеї: Зеленський не впевнений, що Путін взагалі ще живий

Президент України Володимир Зеленський відмовляється від переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним, тому що не впевнений, що російський президент ще живий.

Про це Зеленський заявив на Українському сніданку у Давосі сьогодні вранці.

"Сьогодні я не зовсім розумію, з ким говорити і про що говорити. Я не впевнений, що той президент Росії, який іноді з'являється на хромакеї, що це він і є. Я не зовсім до кінця розумію, чи він ще живий, чи він приймає рішення? Що це за коло осіб? У мене немає жодної інформації", - заявив український президент.

Раніше глава ГУР Кирило Буданов заявляв, що Путін хворий на рак і "помре дуже швидко".