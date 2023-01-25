В‘ятрович: ВР може позбавити державних нагород артистів-зрадників

Верховна Рада може ухвалити законопроєкт про позбавлення державних нагород артистів-зрадників уже цієї зими.

Про це член Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Володимир В‘ятрович (парламентська фракція "Європейська солідарність") сказав у коментарі Укрінформу.

"Законопроєкт буквально днями підписаний. Спочатку він пройде комітет, а тоді буде виставлятися для голосування в залі. Я не думаю, що будуть дуже бурхливі дискусії або спроби сильно його змінити. У принципі, уже цієї зими він може бути абсолютно ухвалений", – зазначив В‘ятрович.

Він наголосив на необхідності ухвалення відповідного документа, бо держава має дати оцінку людям, які зрадили її в складний момент. "З іншої точки зору це важливо для людей, які заслужено носять ці нагороди. Володіння такими нагородами умовними Ані Лорак і Таїсіями Повалій, очевидно, дискредитує людей, які справді заслужили такі відзнаки", – додав народний депутат.

В‘ятрович також уточнив, що кількість артистів-зрадників серед українців незначна.