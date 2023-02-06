В Україні витяг про місце проживання можна отримати в застосунку "Дія"

В Україні довідка про реєстрацію місця проживання більше не потрібна. Відтепер витяг про місце проживання можна отримати в застосунку "Дія".
Про це сказано у повідомленні на facebook-сторінці Міністерства внутрішніх справ.
МВС інформує, що замість Довідки про реєстрацію місця проживання можна отримати витяг у застосунку "Дія".
Для того, щоб згенерувати витяг, потрібно: зайти у застосунок "Дія", натиснути "Послуги", обрати пункт "Довідки та витяги" та обрати "Витяг про місце проживання" і натиснути "Замовити витяг".
"Заяву буде опрацьовано протягом декількох хвилин, і, якщо інформація про людину міститься у реєстрі — витяг буде сформовано. Крім того, є можливість завантажити витяг на телефон у PDF-форматі впродовж 24 годин. Батьки можуть замовити у застосунку витяг про місце проживання своїх дітей", - сказано у повідомленні.
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