В Україні витяг про місце проживання можна отримати в застосунку "Дія"

В Україні довідка про реєстрацію місця проживання більше не потрібна. Відтепер витяг про місце проживання можна отримати в застосунку "Дія".

Про це сказано у повідомленні на facebook-сторінці Міністерства внутрішніх справ.

МВС інформує, що замість Довідки про реєстрацію місця проживання можна отримати витяг у застосунку "Дія".

Для того, щоб згенерувати витяг, потрібно: зайти у застосунок "Дія", натиснути "Послуги", обрати пункт "Довідки та витяги" та обрати "Витяг про місце проживання" і натиснути "Замовити витяг".

"Заяву буде опрацьовано протягом декількох хвилин, і, якщо інформація про людину міститься у реєстрі — витяг буде сформовано. Крім того, є можливість завантажити витяг на телефон у PDF-форматі впродовж 24 годин. Батьки можуть замовити у застосунку витяг про місце проживання своїх дітей", - сказано у повідомленні.