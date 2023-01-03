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В Україні змінено розмір пенсійного збору при першій реєстрації легкових автомобілів

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В Україні змінено розмір пенсійного збору при першій реєстрації легкових автомобілів

В Україні із 1 січня 2023 року змінено розміри вартості збору на обов’язкове державне пенсійне страхування при першій реєстрації легкових автомобілів на території нашої країни.

Про це поінформувала пресслужба Міністерства внутрішніх справ, передає Укрінформ.

«Розмір податку залежить від розміру прожиткового мінімуму. Зараз він становить 2684 грн, а це на 203 грн більше, ніж було в 2022 році», - уточнюється у повідомленні.

У МВС зазначили, що згідно з пунктом 7 статті 1 Закону «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» при першій держреєстрації в Україні легкового авто фізичні особи сплачують збір на обов’язкове державне пенсійне страхування.

«Тобто, при покупці легковика в автосалоні або ввезеного з-за кордону, крім визначених випадків відповідно до чинного законодавства, є обов’язковий пенсійний збір», - заявили в установі.

Відповідно до пункту 8 статті 4 цього Закону, його розмір встановлюється так: 3 % — якщо вартість авто не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року; 4 % — якщо вартість легкового автомобіля перевищує 165, але не перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року.

Своєю чергою, його розмір встановлюється на рівні 5%, якщо об’єкт оподаткування перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року.

Як поінформували у МВС, об’єктом оподаткування є вартість авто, визначена відповідно до договору купівлі-продажу, договору міни, довідки органів митної служби, акту експертної оцінки вартості авто, інших документів, що підтверджують цю вартість.

Отже, з 1 січня 2023 року при першій реєстрації авто на території України, незалежно від того, нова машина чи вживана, громадянам необхідно сплатити визначену вартість збору на обов’язкове державне пенсійне страхування за такими розрахунками залежно від вартості легкового авто без урахування податку на додану вартість:

  • не перевищує або дорівнює 442 860 грн — сплачується 3%;
  • понад 442 860 грн, але не перевищує або дорівнює 778 360 грн — сплачується 4%;
  • понад 778 360 грн — сплачується 5%.

Податок сплачується на бюджетні рахунки, відкриті в головних управліннях казначейства, за місцем проведення першої держреєстрації в Україні легкового авто у сервісних центрах МВС.

авто, МВС, страхування
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