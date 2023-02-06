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Федоров розповів, як пройде перепис населення України з застосуванням "Дії"

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Міністерство цифрової трансформації розробило методологію другого всеукраїнського перепису населення, який має бути проведено вже комбінованим методом, імовірно з застосуванням електронного сервісу держпослуг "Дія".

Як розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода" віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, саме він наразі відповідальний за реформу Державної служби статистики,

"Щодо перепису населення ми про це публічно активно не комунікували, але в принципі я зараз відповідальний за реформу Державної служби статистики. Це буде така досить показова реформа: як взяти великий орган, в якому є потенціал для ефективного розвитку, є що оптимізовувати, як його можна змінити, використовуючи технології", - вказав він.

За словами очільника Мінцифри, прийнятий в липні закон передбачає, що перший раунд перепису населення можна проводити, використовуючи електронні засоби, і для цього може бути задіяно "Дію".

"Але коли тепер буде перепис, ніхто не може відповісти. Потрібно, щоб пройшов певний час [після завершення війни]. Але там потрібно, щоб був нульовий етап перепису - верифікація даних в реєстрі. Потім, наприклад, ви авторизуєтесь в "Дії" або іншому мобільному застосунку, і та інформація, яка могла підтягнутися з реєстрів для перепису, підтягнулася. Ви говорите: так, все так, а ось тут не вистачає - я додам", - розповів міністр.

В такому випадку, за його словами, переписник до респондента приходити вже не буде, натомість якщо мешканець не захоче бути переписаним через "Дію", до нього прийде переписник і заповнить всі дані офлайн.

"Ми цю методологію розробили. Ми б почали, якби не вторгнення [рф], цей перепис в 2023 році за такою моделлю. У нас одним з партнерів перепису населення планував бути і, я впевнений, буде компанія Apple, і вони нам допомагають спеціалістами з кібербезпеки, тому що вони були партнерами перепису в США", - додав Федоров.

Він висловив упевненість в тому, що це "був би проект світового рівня", який показав би, як можна, використовуючи технології, робити проводити переписи населення, які показують більш об'єктивну та актуальну інформацію. Водночас віцепрем'єр заявив, що про впровадження виборів через "Дію" зараз не йдеться взагалі.

"Зараз немає взагалі такої цілі займатися виборами через "Дію". Для того, щоб робити онлайн-вибори, потрібна неймовірна довіра до влади, до правоохоронних органів, до судової системи і до електронної системи, а також високий рівень цифрових навичок у населення", - підкреслив він.

Нагадаємо, що єдиний в історії незалежної України перепис населення пройшов ще у грудні 2001 року. Усі наступні оцінки Держстату базувалися саме на його даних, щороку відповідно падаючи в достовірності. ООН при цьому рекомендує проводити переписи не рідше ніж один раз на десять років.

В свою чергу, другий перепис населення України ще у квітні 2008 року був намічений на 2011 рік, але у липні 2009 року перенесений на 2012 рік. Проте по факту у 2012 році перепис не пройшов, і лише у жовтні того року його проведення перенесли на 2013 рік.

У 2013 році перепис також не проводили, і у вересні того року уряд переніс дату статистичного дослідження одразу на 2016 рік. Але перед настанням цього року, у грудні 2015 року Кабмін вирішив знову відкласти перепис, визначив його датою 2020 року.

Однак під час перебування на посаді міністра Кабміну наприкінці 2019 та на початку 2020 року Дмитра Дубілета, який активно лобіював ідею відмови від переписів у принципі, Україна в черговий раз де-факто відмовилася від проведення запланованого перепису, а згодом в країні почався карантин через поширення коронавірусу, який і так фактично зробив його проведення у 2020 році неможливим.

9 грудня 2020 року Кабмін схвалив чергове перенесення проведення перепису населення – одразу на 2023 рік. У Мінцифри перед російським вторгненням заявляли, що онлайн-етап перепису мав розпочатися ще наприкінці 2022 року.

Однак через війну з рф органами державної статистики будь-які роботи щодо проведення всеукраїнського перепису населення 2023 року було припинено. Втім, нової постанови про перенесення перепису на подальший термін уряд ще не приймав.

Зазначимо, що після лютого 2022 року, коли розпочалася повномасштабна війна з росією, Держстат перестав публікувати будь-які нові демографічні дані. Однак напередодні компанія "Опендатабот", що оперує сервісом моніторингу офіційних даних, заявила, що за 2022 рік в Україні було зареєстровано 206 тисяч народжень та 335,7 тисячі смертей.

Дія, Федоров
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