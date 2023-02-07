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Politico: Брюссель хоче закрити "лазівки" для обходу вже ухвалених санкцій проти рф

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Європейський союз у десятому пакеті санкцій проти росії не запроваджуватиме нових обмежень. Але Брюссель хоче закрити "лазівки" для обходу вже ухвалених санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Видання, посилаючись на дипломатів, заявляє, що з погляду економічних санкцій такі обмеження будуть "не справжнім пакетом", а скоріше доповненням уже ухвалених обмежень.

Як саме працюватиме цей механізм, джерела видання не уточнили.

Також Politico зазначає, що країни ЄС найближчим часом обговорять створення спеціального трибуналу для переслідування російських чиновників, які обвинувачуються у військових злочинах.

Крім того, на порядку денному конфіскація заморожених російських активів та їх передача Україні. Поки що в ЄС щодо цього питання немає єдиної думки.

Politico, санкції
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