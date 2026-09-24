США запросили російського диктатора на саміт G20 у Маямі, - ЗМІ

США запросили російського диктатора Володимира Путіна на саміт G20 у Маямі. Зустріч відбудеться у грудні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Марко Рубіо в ефірі американського телеканалу One America News.
За словами Рубіо, США запросили Путіна взяти участь у саміті G20 у Маямі, який запланований на 14-15 грудня 2026 року.
Вашингтон сподівається, що російський диктатор прийме запрошення та особисто приїде на зустріч лідерів країн "Групи двадцяти".
Якщо Путін візьме участь у саміті, це може створити можливість для його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Серед учасників заходу також може бути президент України Володимир Зеленський.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023