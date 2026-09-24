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США запросили російського диктатора на саміт G20 у Маямі, - ЗМІ

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США запросили російського диктатора Володимира Путіна на саміт G20 у Маямі. Зустріч відбудеться у грудні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Марко Рубіо в ефірі американського телеканалу One America News.

За словами Рубіо, США запросили Путіна взяти участь у саміті G20 у Маямі, який запланований на 14-15 грудня 2026 року.

Вашингтон сподівається, що російський диктатор прийме запрошення та особисто приїде на зустріч лідерів країн "Групи двадцяти".

Якщо Путін візьме участь у саміті, це може створити можливість для його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Серед учасників заходу також може бути президент України Володимир Зеленський.

G20, путін, Рубіо
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