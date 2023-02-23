У січні 2023 року товарообіг України скоротився на 35%

За січень 2023 року товарообіг України становив $7,9 млрд, що на 35% менше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Про це передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Державної митної служби.

«Протягом січня поточного року в Україну імпортували товарів на суму $4,8 млрд, а експортували – на суму $3,1 млрд. При цьому оподаткований імпорт склав $4,0 млрд, що становить 83% загальних обсягів імпортованих товарів», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні 2023 року склало 0,44 дол./кг, що на 60% більше ніж за аналогічний період 2022 року.

За даними Держмитслужби, найбільше товарів до України імпортували Китай (910 млн дол. США), Польща (440 млн дол. США) та Туреччина (424 млн дол. США). Тоді як з України найбільше експортували до Польщі (на 464 млн дол. США), Румунії (на 285 млн дол. США) та Китаю (на 284 млн дол. США).

За загальними обсягами у січні 2023 року 71% товарів склали машини, устаткування та транспорт на 1,4 млрд дол. США (до бюджету сплачено 8,5 млрд грн, що складає 27% надходжень митних платежів), паливно-енергетичні товари на 1,3 млрд дол. США (до бюджету сплачено 9,5 млрд грн, що складає 30% надходжень митних платежів) та продукція хімічної промисловості на 720 млн дол. США (до бюджету сплачено 4,4 млрд грн, що складає 14% надходжень митних платежів).

Трьома найбільш експортованими з України товарами є продовольчі товари, метали й вироби з них, та машини, устаткування й транспорт. За ці товари, на які встановлено вивізне мито, до бюджету сплачено майже 120 млн грн.