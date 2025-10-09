Держмитслужба: Товарообіг України склав майже $90 млрд

Державна митна служба України (ДМС) повідомила, що за січень–вересень 2025 року товарообіг країни склав $89,6 млрд. Імпорт досяг $60,1 млрд, тоді як обсяг експорту – $29,5 млрд. Про це митна служба повідомила в Телеграм, пише УНН.

За даними митників, оподаткований імпорт становив $45,9 млрд, або 76 % від усіх ввезених товарів, із середнім податковим навантаженням 0,52 дол/кг. Найбільше товарів до України імпортували з Китаю ($13,3 млрд), Польщі ($5,7 млрд) та Німеччини ($4,8 млрд). Експорт очолили Польща ($3,7 млрд), Туреччина ($2,1 млрд) та Німеччина ($1,8 млрд).

Серед імпортованих товарів 69 % припадали на три категорії: машини, устаткування та транспорт ($23,8 млрд, 29 % митних надходжень), продукцію хімічної промисловості ($9,4 млрд, 14 % надходжень) та паливно-енергетичні товари ($7,6 млрд, 29 % надходжень).

Найбільшими експортними позиціями з України стали продовольчі товари ($16,2 млрд), метали та вироби з них ($3,4 млрд) і машини, устаткування та транспорт ($2,8 млрд). При цьому на товари з вивізним митом до бюджету надійшло 641,9 млн грн.