У Нафтогазі розповіли, коли планують закінчити опалювальний сезон

В Україні завершити опалювальний сезон розраховують на початку квітня, проте, якщо на вулиці триматиметься холодна погода, то домівки українців продовжать обігрівати. Про це у вівторок, 28 лютого, заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов в ефірі телемарафону.
"Є сподівання, що зможемо зробити завершення сезону на самому початку квітня, але якщо буде холодно, то теплопостачання триватиме. Але ми маємо усвідомлювати, що треба заощаджувати", - сказав він.
Чернишев наголосив, що Україна забезпечена достатнім запасом природного газу на опалювальний сезон, але завершити його хотілося б якомога раніше.
Він закликав українців дбайливо користуватися опаленням.
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