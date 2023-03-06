ФДМУ отримав в управління конфісковані активи Януковича

Уряд передав в управління Фонду державного майна України (ФДМУ) конфісковані активи Віктора Януковича.
Про це повідомляє пресслужба ФДМУ, передає Укрінформ.
«Кабінет Міністрів передав в управління Фонду держмайна конфісковані активи Віктора Януковича, в тому числі на території урядової резиденції «Межигір’я», - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що відповідне розпорядження ухвалене на підставі рішення Вищого антикорупційного суду від 12 грудня 2022 року і постанови Апеляційної палати цього ж суду від 4 січня 2023 року.
Зокрема, ФДМУ отримав в управління квартиру і два машиномісця в Києві, три будівлі, житловий будинок, дві земельні ділянки в Донецьку, нежитлові будівлі в Ялті, а також судно марки «Бриг», два автомобілі Toyota Sienna і Toyota Land Cruiser 100.
Крім того, Фонду держмайна передано центр відпочинку та здоров’я (Київська обл., Вишгородський район, с. Нові Петрівці), готельно-ресторанний комплекс (Київська область, Вишгородський район, с/рада Сухолуцька, «Акація»), житловий будинок загальною площею 825,8 кв. м (Київська обл., Вишгородський район, с. Нові Петрівці), будинок загальною площею 619,6 кв. м (Київська обл., Вишгородський район, с. Нові Петрівці), а також 100% ТОВ «Танталіт» і 100% ТОВ «Дом Лесника».
Ці активи передані ФДМУ в управління до моменту їх включення до складу парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення відповідно до Закону України «Про природно-заповідний фонд України».
Уряд доручив Фонду держмайна прийняти ефективні управлінські рішення стосовно цих об'єктів, включаючи їх подальшу приватизацію або оренду.
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