ФДМУ отримав в управління конфісковані активи Януковича

Уряд передав в управління Фонду державного майна України (ФДМУ) конфісковані активи Віктора Януковича.

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ, передає Укрінформ.

«Кабінет Міністрів передав в управління Фонду держмайна конфісковані активи Віктора Януковича, в тому числі на території урядової резиденції «‎Межигір’я», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що відповідне розпорядження ухвалене на підставі рішення Вищого антикорупційного суду від 12 грудня 2022 року і постанови Апеляційної палати цього ж суду від 4 січня 2023 року.

Зокрема, ФДМУ отримав в управління квартиру і два машиномісця в Києві, три будівлі, житловий будинок, дві земельні ділянки в Донецьку, нежитлові будівлі в Ялті, а також судно марки «‎Бриг», два автомобілі Toyota Sienna і Toyota Land Cruiser 100.

Крім того, Фонду держмайна передано центр відпочинку та здоров’я (Київська обл., Вишгородський район, с. Нові Петрівці), готельно-ресторанний комплекс (Київська область, Вишгородський район, с/рада Сухолуцька, «Акація»), житловий будинок загальною площею 825,8 кв. м (Київська обл., Вишгородський район, с. Нові Петрівці), будинок загальною площею 619,6 кв. м (Київська обл., Вишгородський район, с. Нові Петрівці), а також 100% ТОВ «Танталіт» і 100% ТОВ «Дом Лесника».

Ці активи передані ФДМУ в управління до моменту їх включення до складу парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення відповідно до Закону України «Про природно-заповідний фонд України».

Уряд доручив Фонду держмайна прийняти ефективні управлінські рішення стосовно цих об'єктів, включаючи їх подальшу приватизацію або оренду.