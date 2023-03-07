Міноборони Литви: Ми усіляко підтримуємо Україну і готуємо новий пакет допомоги

Литва готує Україні новий пакет допомоги. Станом на понеділок, 6 березня, Вільнюс надав Києву допомогу на суму майже 409 мільйонів євро. Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.
Про це повідомляє прес-служба міноборони Литви.
За словами литовського чиновника, він зустрівся із першим заступником міністра оборони України Олександром Павлюком, який приїхав до Литви.
Павлюк приїхав поділитися досвідом про уроки, які витягли з інтеграції воєнізованих структур до ЗСУ.
"Уроки, отримані в Україні, допомагають нам цілеспрямовано розвивати наші військові можливості. Ми також займаємо тверду позицію, щоб усіляко підтримувати Україну, і готуємо новий пакет допомоги Україні", - наголосив голова міноборони Литви.
Він також додав, що наразі Вільнюс для Києва готує новий пакет допомоги.
Переважна частина допомоги Литви Україні – це військова підготовка. Зокрема, цього року планується підготувати 1600 солдатів.
Литовські інструктори навчають українців як на національному рівні, в Литві, так і в рамках Навчальної місії ЄС та міжнародних ініціатив, як-от Інтерфлекс.
Крім того, планується розробити курс із розмінування у Литві у співпраці з країнами Північної Європи.
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