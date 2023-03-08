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З початку року ФДМУ залучив від приватизації 1 млрд гривень

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Від початку 2023 року Фонд державного майна України залучив від приватизації 1 млрд гривень. Про це повідомляє прес-служба ФДМУ.

"З початку 2023 року Фонд держмайна провів 81 приватизаційний аукціон, залучивши 1 млрд грн від приватних інвесторів. 65% коштів вже надійшли до державного бюджету", - сказано в повідомленні.

Згідно з ним, м з початку року за державне майно на приватизаційних аукціонах змагалися 468 підприємців. Внаслідок цього загальна переможна ціна склала 1,038 млрд грн, що перевищує загальну стартову вартість проданих об'єктів в шість разів.

ФДМУ
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