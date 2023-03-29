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В росії хочуть зробити "білий" реєстр артистів, які підтримують вторгнення в Україну

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Державна дума рф запропонувати створити так званий "білий" реєстр артистів, які підтримують вторгнення росії в Україну. Таким діячам культури хочуть вручати державні нагороди та представляти до почесних звань.

Про це пише російський Telegram-канал Baza з посиланням на листи депутатів щодо цієї пропозиції.

Ініціаторами ідеї стали депутати від партії "справедлива росія" микола бурляєв та дмитро гусєв. Вони направили звернення до міністерства оборони рф та міністерства культури рф з пропозицією розглянути цю пропозицію.

"Багато хто на передовій підтримує наших воїнів, збирає і передає бійцям армійських підрозділів гуманітарну допомогу і технічні засоби... Роблять свій посильний внесок у наближення нашої перемоги", — йдеться в тексті листа.

Листи адресовані міністру оборони сергію шойгу та міністру культури ользі любимовій.

Депутати пропонують не тільки вносити артистів і діячів культури до так званого "білого списку", а й представляти їх до почесних звань і вручати державні нагороди.

Telegram-канал зазначає, що в росії також існує неофіційний "чорний список" артистів, які з самого початку вторгнення в Україну виступають проти війни.

Більшість із них були змушені покинути росію, а їхні концерти в російських містах було скасовано або перенесено на невизначений термін.

артисти
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