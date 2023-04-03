російській "тіньовий флот" може призвести до серйозної екологічної катастрофи, - ЗМІ

Використання росією "тіньового флоту" нафтових танкерів може призвести до серйозної екологічної катастрофи.

Про це пише Financial Times.

Виконавчий директор норвезької компанії Gard Рольф Торе Роппестад зазначив, що "тіньовий флот" росії, що складається зі застарілих танкерів, що мають проблеми зі страхуванням, створює ризики масштабного розливу нафти.

З початку війни в Україні на ринку з'явилося кілька тисяч нових танкерів. Вони працюють без страховки учасників Міжнародної групи клубів взаємного страхування.

Згідно з даними судових записів та страхових експертів, такі трейдери звертаються до страховиків із росії та країн Близького Сходу. Використовувані такими трейдерами танкери зазвичай старше 25 років.

"Це соціальна та екологічна катастрофа, яка очікує свого часу, і вона повинна викликати у всіх нас велике занепокоєння", - сказав Роппестад.

За його словами, зі зростанням "тіньового флоту" ризики природних катастроф збільшуватимуться, оскільки дрібні страховики можуть не впоратися з наслідками розливів нафти.

Найчастіше танкери з російською нафтою, які прямують до Індії та Китаю, проходять через протоки між Данією та Швецією у гирлі Балтійського моря.