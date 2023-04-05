Подоляк: росія не може ні головувати у РБ ООН, ні мати права вето

росія не може ні головувати у Раді Безпеки ООН, ні мати права вето. Відсутність реакції на порушення міжнародного права призведе до абсолютної втрати суб’єктності ООН як ключової організації із забезпечення миру у світі.

Про це заявив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк, пише УНН.

«рф не може ні головувати у Раді Безпеки ООН, ні мати права вето. Ця держава де-юре навіть не набула членства в організації. Відсутність реакції на порушення міжнародного права призведе до абсолютної втрати суб’єктності ООН як ключової організації із забезпечення миру у світі», - написав Подоляк у Twitter.

З 1 квітня росія взяла на себе почергове головування у Раді Безпеки.

Голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко заявляв, що наразі важливо сформувати коаліцію тих держав, які зацікавлені в проведенні справжньої реформи Ради Безпеки ООН. Також потрібно шукати юридичні механізми, які б дозволили реформувати ООН.