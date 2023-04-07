Дія.Безбар’єрність допоможе знайти навчальний заклад для дітей з інвалідністю

Люди з інвалідністю мають абсолютно такі ж права, як і всі громадяни, а діти з інвалідністю мають право здобувати освіту на рівні з усіма дітьми України.

На запитання, як знайти школу або садочок для дітей з інвалідністю, та багато інших відповіді дає окремий розділ на порталі Дія.Безбар’єрність Людям з інвалідністю.

Тут розповідають, як держава може допомогти з медициною, роботою та можливостями для людей з інвалідністю, приміром:

- Окрему статтю присвячено проєкту На рівних. Це платформа як для шукачів роботи, так і для роботодавців, які хочуть працевлаштовувати без бар’єрів.

- Куди може звернутися за психологічною (та будь-якою іншою) допомогою як сама людина з інвалідністю, так і члени її родини або інші представники.

- Також є особисті історії людей, які, попри інвалідність і завдяки вірі у необмежені можливості, реалізують себе в улюбленій справі та ведуть активний спосіб життя.

- Окремо винесені усі правові питання та послуги для категорії Людям з інвалідністю на порталі Дія.

Дія.Безбарʼєрність створено у межах ініціативи Без бар’єрів спільно з Міністерством цифрової трансформації за підтримки Програми розвитку ООН в Україні, а також Швеції. Аналітичну допомогу надавала громадська організація Безбар’єрність.