Дія.Безбар’єрність допоможе знайти навчальний заклад для дітей з інвалідністю

Люди з інвалідністю мають абсолютно такі ж права, як і всі громадяни, а діти з інвалідністю мають право здобувати освіту на рівні з усіма дітьми України.
На запитання, як знайти школу або садочок для дітей з інвалідністю, та багато інших відповіді дає окремий розділ на порталі Дія.Безбар’єрність Людям з інвалідністю.
Тут розповідають, як держава може допомогти з медициною, роботою та можливостями для людей з інвалідністю, приміром:
Дія.Безбарʼєрність створено у межах ініціативи Без бар’єрів спільно з Міністерством цифрової трансформації за підтримки Програми розвитку ООН в Україні, а також Швеції. Аналітичну допомогу надавала громадська організація Безбар’єрність.
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