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Окупаційному «директору» ЗАЕС загрожує довічне позбавлення волі

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Окупаційному очільнику Запорізької АЕС олегу романенку, який від’єднав станцію від енергосистеми України, оголосили про підозру.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Зазначається, що чоловік є росіянином і причетний до поширення окупаційного режиму на тимчасово захопленій частині України.

«До цього «призначення» росіянин був головним інженером Балаковської атомної електростанції у Саратовській області країни-агресора. Після захоплення українського енергооб’єкта романенко став «директором» створеної загарбниками «експлуатуючої організації Запорізької АЕС», яка входить до структури росатому», - йдеться у повідомленні.

У спецслужбі втановили, що з 11 березня до листопада 2022 року він забезпечив виконання вказівки москви щодо відключення атомної електростанції від об’єднаної енергосистеми України.

«У подальшому «посадовець» організовував роботу атомного об’єкта в інтересах росії. Для цього він підбурював працівників АЕС підтримати окупантів і співпрацювати з ними. У разі незгоди - погрожував «звільненням» та переслідуваннями з боку каральних органів рф», - додають у Службі безпеки.

Наразі романенку повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • порушення законів та звичаїв війни;
  • державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі.

ЗАЕС, романенко
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